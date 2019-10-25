Эксперты предупредили о возможном снижении ключевой ставки
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Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», сообщили, что ЦБ 25 октября может уменьшить ключевую ставку.
Данную инициативу обсудит Совет директоров Банка России.
Аналитики считают, что снижение может случиться на 50 базисных пунктов до 6,5%. Пока ставка ЦБ располагается на уровне 7%.
Причиной этому, по словам экспертов, является замедление темпов инфляции в России.
Известно, что на данный момент она находится ниже 4%.
По мнению экспертов, такой шаг со стороны ЦБ может привести к тому, что иностранцы будут охотнее выходить из российских бумаг, из-за чего курс доллара может вырасти до 67,5 рубля.