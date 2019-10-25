Эксперты предупредили о возможном снижении ключевой ставки

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», сообщили, что ЦБ 25 октября может уменьшить ключевую ставку.

Данную инициативу обсудит Совет директоров Банка России.

Аналитики считают, что снижение может случиться на 50 базисных пунктов до 6,5%. Пока ставка ЦБ располагается на уровне 7%.

Причиной этому, по словам экспертов, является замедление темпов инфляции в России.

Известно, что на данный момент она находится ниже 4%.

По мнению экспертов, такой шаг со стороны ЦБ может привести к тому, что иностранцы будут охотнее выходить из российских бумаг, из-за чего курс доллара может вырасти до 67,5 рубля.