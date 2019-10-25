ЦБ и Минфин подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы

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Минфин и Центробанк России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы под названием «гарантированный пенсионный план». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники, которые близки к разработчикам законопроекта.

Как отмечается, россияне смогут добровольно подключаться к этой системе.

При этом взносы в пенсионные фонды будут приниматься посредством централизованной системы «пенсионный администратор».

Таким образом, россияне смогут копить на пенсию самостоятельно при государственной поддержке.

При этом они получат возможность самостоятельно решать, в каких фондах они будут это делать.

Как стало известно, для заключения договора нужно будет заполнить и подать заявление, а также совершить первый перевод денег в фонд.