Трамп решил снять санкции с Турции

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что отменяет санкционные меры против турецкой стороны. Об этом сообщает Reuters.

Глава американского государства решил отменить санкции, так как Турция на протяжении пяти дней не вела военную операцию в Сирии.

»[Соглашение] соблюдается очень хорошо, лучше всяких ожиданий», — добавил Трамп.

Он рассказал, что утром 23 октября турецкое правительство связалось с ним и заверило, что страна не будет вести военные операции и открывать огонь в Сирии.

После этого глава США поручил министру финансов Стивену Мнучину снять все санкции с Турции, которые были введены против страны 14 октября в ответ на турецкое наступление. В частности, санкционные меры были сняты с некоторых министерств Турции, а также с министра обороны, энергетики и зампреда правящей партии страны.

«Санкции будут сняты, если только не произойдет чего-то, что нас не обрадует», — заключил Трамп.

9 октября Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии. Ее назвали «Источник мира».

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