Гречка для россиян станет дороже

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков заявил, что в октябре отпускные и оптовые цены на гречку демонстрируют заметный рост, сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что с ноября эта тенденция станет более заметна.

Причиной этому послужило сокращение посевных площадей. Оно произошло из-за перепроизводства данного вида крупы в два предыдущих года.

«Ни сети, ни производители не заинтересованы в повышении цен, но стоит понимать, что они в первую очередь зависят от объективной рыночной конъюнктуры», — уточнил он.

Востриков также сказал, что цены будут расти особенно заметно в ноябре — январе.