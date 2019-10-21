Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о неослабевающем интересе иностранных инвесторов, даже не смотря на санкции, сообщает РИА «Новости».

По словам премьера, кто-то с рынка РФ ушел в силу своих причин, нов целом ослабления интереса к России не произошло.

Он отметил, что после введения «всяких разных санкций» объем иностранных инвестиций продолжал расти.

Медвдев обратил внимание, что за пять последних лет объем инвестиций вырос приблизительно на 50%. При это, по его словам, «как раз период непростой».