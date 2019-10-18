ЦБ готов к более решительному снижению ключевой ставки

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ допускает более решительное снижение ставки. Об этом сообщает CNBC.

Она сказала, что это возможно в случае, когда регулятор видит значительное влияние инфляционных факторов и поступающих данных на его экономический прогноз. Тогда он может менять ставку более резко, а не как обычно на 25 базисных пунктов.

Как пояснила Набиуллина, поскольку проинфляционные факторы конца 2018 года — начала 2019 года исчезли, возможно дальнейшее снижение ставки.

«Если наш прогноз совокупного спроса и его компонентов указывает на возможное устойчивое отклонение инфляции от нашей цели, мы должны изменять нашу политику соответственно», — сказала она.

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