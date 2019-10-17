Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

В Совфеде отклонили предложенный Минэкономразвития вариант проекта закона об «углеродном налоге», который предложил ввести в России глава Роснано Анатолий Чубайс. Об этом пишут «Известия».

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения. Кроме того, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) считают, что проект приведет к росту инфляции.

В Совфеде пришли к выводу, что до внесения поправок в законопроект необходимо решить вопрос с объемами вредных выбросов. Также сенаторы попросили правительство доработать законопроект.

До этого Чубайс говорил, что данный налог позволит стимулировать промышленников «снижать выбросы».

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