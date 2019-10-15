ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора»

ЦБ запустит единую платформу по проверке клиентов банков, которая разделит их на три категории, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как рассказал глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский, юрлиц поделят на три группы – по принципу светофора. Клиентов распределят по категориям по десятибалльной шкале.

Операции клиентов «красной» категории будут отслеживаться в онлайн-режиме. «Желттой» — анализироваться их по процедуре посткомплаенса. «Зеленой» — без повышенного внимания.