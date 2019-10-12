Иркутский губернатор объяснил идею увеличить себе оклад

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко объяснил, что даст повышение оклада главы региона. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, на такой шаг нужно пойти для увеличения зарплат сотрудников бюджетных организаций.

Левченко сообщил, что уровень их зарплат в регионе невысокий.

Как рассказал губернатор, во время паводка люди были командировках, «работали без выходных по 12 часов, а получали по 30 тысяч рублей».

Он сообщил, что зарплата у бюджетников зависит от оклада губернатора, то есть «в процентах от зарплаты губернатора».

«Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа», — пояснил Левченко.

Он также отметил, что большую часть своей зарплаты перечисляет благотворительным организациям.

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