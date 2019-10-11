Трамп объявил о договоренности с Китаем

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Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Carlo Allegri/Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с Китаем, передает РИА «Новости».

Он пояснил, стороны достигли «первой содержательной стадии договоренностей».

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