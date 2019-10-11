Официальный курс евро упал к рублю

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 57 копеек, до 70,72 рубля. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Курс доллара упал на 51 копейку, до 64,22 руб.

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