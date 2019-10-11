ОЭСР готовит крупнейшую за столетие реформу налогообложения

Организация экономического сотрудничества и развития представила готовившиеся несколько месяцев предложения по изменению системы налогообложения, передает «Коммерсант».

Оно должно затронуть в первую очередь крупные технологические корпорации.

Суть предложений ОЭСР состоит в том, чтобы технологические и другие транснациональные компании платили больше налогов в тех странах, где они продают свои продукты — это должно предотвратить уклонение от уплаты налогов через налоговые убежища.

В соответствии с предложением работающие в разных странах компании должны выплачивать налоги пропорционально прибыли, получаемой в каждой из этих стран.

Помимо технологических компаний новые правила могут затронуть торгующих в разных странах производителей автомобилей и предметов роскоши.

Организация надеется, что соглашения по основным пунктам новых правил со странами из G20 будут достигнуты к январю.