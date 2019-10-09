Угроза американских санкций не помешала финансированию «Северного потока — 2»
Главный исполнительный директор международного энергетического концерна Uniper SE Андреас Ширенбек рассказал о том, как угроза введения санкций США повлияла на финансирование проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что компания внимательно отслеживала ситуацию с возможным введением экономических ограничений со стороны США по отношению к странам-участникам проекта по строительству трубопровода.
Ширенбек отметил, что на данный момент санкции направлены в отношении тех, кто занимается именно трубоукладкой. Директор Uniper подчеркнул, что «Северный поток — 2» уже профинансирован и эти действия были осуществлены за год до того, как появилась гроза введения ограничительных мер.
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