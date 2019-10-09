Глава «Нафтогаза» назвал продление газового контракта бессмысленным

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что смысла в продлении газового контракта с российским «Газпромом» на действующих условиях нет. Об этом сообщает RT.

Он сказал, что не видит аспектов, которые могли бы заинтересовать украинскую сторону в продлении старого контракта.

По его словам, если Россия желает кратких условий и других объемов, то с украинской стороны логично желать нового контракта — по европейскому праву и с новым оператором.

«Я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то другие суррогатные варианты», — сказал он.

Коболев добавил, что как только будет подписан документ, начнется обсуждение доступных мощностей, их количества, возможных сроков и тарифов.