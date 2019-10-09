На Украине допустили прямые поставки «Газпрома» в 2020 году

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, российская компания «Газпром» сможет со следующего года поставлять газ напрямую крупным украинским предприятиям. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это может произойти после того, как Киев внедрит нормы европейского энергетического законодательства.

Он отметил, что когда будут подписаны договоры о присоединении, и как только внедрят европейские нормы, «Газпром» сможет поставлять газ в таком количестве, «как они пожелают».

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