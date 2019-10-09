Россияне с 1992 года увеличили потребление товаров и услуг в 500 раз

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что потребление товаров и услуг с принятия в 1992 году закона «О защите прав потребителей» в России возросло более чем в 500 раз. Об этом информирует ТАСС.

Она добавила, что этот период позволил органам власти и общественным объединениям потребителей накопить значительный опыт в сфере защиты прав потребителей.

Кроме того она отметила, что данный закон не утратил своей силы и сейчас является одним из наиболее востребованных законодательных актов. Он постоянно развивается и актуализируется.

Также Попова добавила, что с 2005 года при участии Роспотребнадзора в этот документ были внесены 29 уточняющих изменений, а также более 50 изменений в иные законодательные акты.

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