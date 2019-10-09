Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

<img src="//img.gazeta.ru/files3/641/11795641/RIAN_5486378.HR-pic905-895x505-10634.jpg">

Стоимость продуктов в России и на Украине сравнили в Сети, сообщает РИА «Новости».

На YouTube появился ролик, в котором пользователи сравнивают цены на одинаковые продукты в магазинах сети «Ашан» в Саратове и Киеве.

Видео-эксперимент показал, что основные продукты питания в целом в России стоят дешевле, чем на Украине.

Так, картофель на Украине обходится в 14 гривен, что в пересчете составляет почти 39 рублей, в России же он стоит 12 рублей. Литр молока в Саратове можно купить за 41,9 рубля, а в Киеве на это уйдет 18,16 гривен, что равняется 47,8 рублям.

До этого сообщалось, что цены на продукты питания к конце 2019 года увеличатся на 3,5%.