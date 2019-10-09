В Минпромторге оценили опасения о перебоях в поставках импортной воды
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Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что опасения о перебоях в поставках бутилированной воды и возможном росте цен являются преждевременными. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, любые предположения до введения эксперимента по маркировки бутылок являются некорректными и не имеют объективного основания.
Он напомнил, что эксперимент будет проведен на добровольной основе.
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