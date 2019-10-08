Новак рассказал о рисках на мировом рынке нефти в зимний период

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в настоящее время мировой рынок нефти сбалансирован, однако существуют некоторые риски в зимний период. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, необходимо особенно следить за дальнейшим развитием рынка из-за этих рисков.

«На сегодняшний день баланс спроса и предложения есть, и сегодня нет ни дефицита на рынке, ни перепроизводства, с учетом действий стран ОПЕК+», — рассказал Новак.

Он также отметил, что в текущем году спрос на добычу нефти выше по сравнению с прошлогодними показателями, а именно, на 1 миллион баррелей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минэнерго впервые признало риск падения спроса на нефть

— Новак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого

— Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель