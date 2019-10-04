Новак назвал критерии определения цены транзита газа через Украину

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Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, каким образом будет формироваться цена на транзит газа через территорию Украины. Об этом сообщает радиостанция Business FM.

По его мнению, цена на транзит будет определяться в рамках действующих в Европе тарифов.

«Это будет цена, связанная со входом в газотранспортную систему и выходом», — пояснил Новак.

Он уточнил, что подсчеты будут производиться «с точки зрения конкуренции с другими газотранспортными системами».

Министр также сообщил, что обсуждения цены в рамках переговоров пока не было.