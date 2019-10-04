Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

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Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА «Новости».

По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.

Он отметил, что после утверждения списка можно будет распространять этот механизм на субъекты РФ.

По мнению Силуанова, ограничение перечня профессий поможет избежать ситуаций, когда рабочих на заводе оформляют как самозанятых.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых на всю Россию.