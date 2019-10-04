Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель

Министерство финансов оценило потери бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках, например падения цен на нефть до $10 за баррель. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что в случае падения стоимости на нефть к 2020-2022 году казна потеряет около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.

Уточняется, что, если до отметки в $10 за баррель опустится стоимость за российскую нефть марки Urals, а затем продержится на такой отметке в течение десяти лет, то будет потеряно 70% годового ВВП, что за 2018 год составляет 103 тлрн рублей.

По данным Минфина, наиболее реальный сценарий снижения цен на нефть — до $40 за баррель. Такие изменения не нанесут урон госбюджету.

Ранее сообщалось, что цена на нефть Brent опустилась ниже $58.