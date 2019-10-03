Подсчитано количество рентабельной нефти в России

Замруководителя Роснедр Орест Каспаров заявил, что в России рентабельными являются 67% извлекаемых запасов нефти, что составляет 11,5 млрд тонн, передает РИА «Новости».

Также в ходе инвентаризация в ведомстве оценили запасы, которые считаются трудноизвлекаемыми и на которые предоставляются льготы, — это 4,6 млрд тонн.

По данным Карпарова, всего в России 2700 месторождений, это 28,9 млрд тонн нефти.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил кабмину ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации.