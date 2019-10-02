Чемезов получил звание Героя России, сообщают СМИ

Президент России Владимир Путин присвоил генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.

Также один из высокопоставленных чиновников администрации Кремля подтвердил изданию, что Чемезову было дано звание за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса, а также за повышение обороноспособности страны.

Уточняется, что соответствующего указа на официальном сайте Кремля пока нет, однако имеется информация, что его подписали еще несколько недель назад.

Ранее Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321.