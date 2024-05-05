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Житель Владивостока без прав собрал 111 штрафов за нарушение ПДД и врезался в дерево

Во Владивостоке нарушивший ПДД 111 раз водитель протаранил дерево

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Жителя Владивостока задержали после того, как он врезался в дерево. Об этом сообщает управление МВД по Приморью.

Инцидент произошел на улице Лермонтова. В полицию поступило сообщение о том, что в районе дома №67 машина марки Suzuki врезалась в дерево.

По предварительной информации, водитель двигался со стороны улицы Дунаевского, но не обеспечил постоянный контроль за движением машины, поэтому съехал с дороги и спровоцировал аварию. Водитель пострадал, его госпитализировали. Автомобиль россиянина существенно не пострадал.

«От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался», – поделились в МВД.

Когда правоохранители решили проверить документы, выяснилось, что мужчину лишили прав за подобный инцидент. Более того, с начала года он нарушал правила дорожного движения 111 раз. В отношении россиянина составили еще четыре протокола.

Ранее в Перми водитель автобуса влетел в остановку и снес торговую точку.

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