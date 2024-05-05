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Chery начала продажи новейшего кроссовера по цене Lada Niva Legend

В Китае начались продажи обновленного кроссовера Chery Tiggo 7

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carnewschina.com

Китайская копания Chery начала продажи обновленного кроссовера Tiggo 7 на домашнем рынке. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 74,9 тыс. юаней (968 тыс. рублей по курсу на момент публикации. Примерно столько в РФ стоит Lada Niva Legend).

От дорестайлингового автомобиля новинка отличается решеткой радиатора, состоящей из большого количества хромированных матричных элементов. Сзади фонари по-прежнему соединены перемычкой, при этом доступны только три цвета кузова (белый, серый и черный). В салоне вместо прежних сдвоенных экранов по 12,3 дюйма теперь используется единый дисплей диагональю 24,6 дюйма.

Габариты остались прежними: длина – 4500 мм, колесная база – 2670 мм. Силовой агрегат также не изменился – в Китае Tiggo 7 доступен с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 156 л.с. в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

До этого стало известно, что австралийское тюнинг-ателье Tinman Fabrications доработало подержанный внедорожник Toyota FJ Cruiser, превратив его в пикап. Тюнеры распилили кузов внедорожника пополам, добавили вставку в раму, увеличив колесную базу до трех метров. Алюминиевую платформу взяли у австралийской коммерческой версии Toyota Hilux, заднюю стенку кабины — у Nissan Patrol.

Ранее сообщалось, что самой ненадежной моделью Toyota за последние 20 лет признали спорткар Supra.

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