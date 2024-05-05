Умер режиссер «Новых бременских» Горленко

Режиссер «Халифа аиста» и «Новых бременских» Александр Горленко умер в 78 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Музей победы».

Мультипликатор посвятил большую часть своей карьеры работе в студии «Союзмультфильм». В 1972 году он начал работать художником-мультипликатором, а с 1980 года начал режиссировать собственные картины. Он принимал участие в создании таких мультфильмов, как «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», «Икар и мудрецы», «Кошка, которая гуляла сама по себе» и «Возвращение блудного попугая».

В качестве режиссера Горленко получил известность из-за работ «Увеличительное стекло» и «Новые бременские».

С 1990-х годов художник занимался преподаванием в Московском кинолицее вместе с женой, Надеждой Михайловой. Успел он также выступить в роли продюсера. В последние годы жизни Горленко работал в Творческом совете музыкального проекта Музея Победы «Главные детские песни».

Ранее в «Союзмультфильме» решили восстановить 10 мультфильмов военных и послевоенных лет.