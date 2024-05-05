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Храму Христа Спасителя передали чудотворную Казанскую икону Божией Матери

Патриарх Кирилл передал Казанскую икону Божией Матери храму Христа Спасителя

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Максим Богодвид/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение передать чудотворную Казанскую икону Божией Матери в дар кафедральному соборному храму Христа Спасителя. Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что глава Русской православной церкви (РПЦ) объявил о своем решение после завершения Великой пасхальной вечерни. Последняя состоялась в храме Христа Спасителя в ночь на 5 мая.

«Сегодня я бы хотел этот святой образ, который стал как бы моим келейным образом, передать в храм Христа Спасителя», — сказал патриарх Кирилл.

Тогда же он благословил пронесение иконы по регионам страны для поклонения.

Казанская икона Божией Матери была обнаружена в 1579 году в городе Казани. Она получила известность благодаря тому, что находилась в полках второго земского ополчения Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.

Долгое время образ считался утраченным. Однако 4 ноября 2023 года патриарх Кирилл заявил, что икону нашли на складе патриаршей резиденции в Переделкине. После этого ее доставили в собор на Красной площади, где она хранилась до сих пор.

Ранее президент РФ Владимир Путин передал патриарху Кириллу поздравления с Пасхой.

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