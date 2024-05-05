Москвичам рассказали, когда ждать потепления

Небольшие дожди и температура воздуха до +17 °C ожидаются в Москве в конце следующей недели. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 11–12 мая в российской столице начнется потепление. Уже в ночь на 11 мая в городе должно распогодиться, при этом температура воздуха составит от -4 °C до +1 °C.

«В субботу и воскресенье, в теплом секторе циклона, небо будет хмуриться, и кое-где могут брызнуть небольшие дожди», — подчеркнул метеоролог.

Он добавил, что минимальная температура воздуха в эти дни составит от +3 °C до +8 °C. Максимальная температура воздуха, в свою очередь, достигнет 12–17 °C.

При этом к середине мая в Москве прогнозируется стабилизация погодных условий. К этому моменту показания термометров вновь начнут соответствовать климатической норме для этого времени года, уточнил Тишковец.

5 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» предупредил, что с 6 по 12 мая в центральной части страны ожидается аномально низкая температура воздуха и местами ночные заморозки. Как он отметил, это произойдет из-за «ультраполярного вторжения».

Ранее в Свердловской области прошел аномальный снегопад.