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Стало известно, что обсудят Си Цзиньпин и Макрон в Париже

Си Цзиньпин обсудит с Макроном отношения двух стран и международные вопросы

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что намерен обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном отношения между государствами и международные вопросы. Это следует из письменного заявления китайского лидера, передает РИА Новости.

«Во время визита я проведу углубленный обмен мнениями с президентом Эммануэлем Макроном о развитии отношений Китая с Францией и КНР с Евросоюзом, а также о текущих важных международных и региональных вопросах», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что председатель КНР проведет встречи с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

5 мая Си Цзиньпин отправился в турне по Европе впервые за пять лет. Известно, что председатель КНР планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию по приглашению глав этих государств.

По сообщению МИД КНР, европейское турне продлится с 5 по 10 мая. Также в ведомстве отметили, что визиты политика в европейские столицы поспособствуют развитию отношений Китая с Европой в целом и придадут новый импульс глобальному мировому развитию.

Ранее стала известна дата визита Путина в Китай.

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