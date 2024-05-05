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Тарасова оценила перспективы Малинина сделать пятерной прыжок

Тарасова о пятерном прыжке фигуриста Малинина: он будет этого добиваться

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что американский фигурист Илья Малинин может сделать пятерной прыжок, передает Sport24.

«Если он чувствует в себе возможность сделать пятерной — он будет этого добиваться. Перспективы российских фигуристов на пятерной? Из них пока никто ничего не сказал», — сказала Тарасова.

Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада) в 2024 году. По результатам двух программ он набрал 333,76 балла и установил мировой рекорд. Во время своего выступления на чемпионате Малинин сделал шесть четверных прыжков. До него исполнить чисто четверной аксель не удавалось ни одному фигуристу в мире, хотя попытки (в том числе и на Олимпийских играх — 2022) совершал представитель Японии Юдзуру Ханю.

Второе место на мировом завоевал японец Юма Кагияма. У него 309,65 балла. Тройку призеров замкнул представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (284,39 балла).

Всю свою жизнь Малинин рос и тренировался в США.

Ранее американский фигурист рассказал о владении русским языком.

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