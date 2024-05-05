Дебютант UFC Махачеву: новый король идет

Дебютант Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Маурисио Руффи после победы над Джейми Малларки обратился в своих соцсетях к россиянину Исламу Махачеву.

«У меня есть послание для Ислама Махачева. Наслаждайся пребыванием на вершине, пока можешь. Я знаю, что ты расстроен, потому что я побил твоего друга. Новый король идет», — написал Руффи.

Руффи одолел Малларки техническим нокаутом в первом раунде. У Руффи десять побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

В октябре 2022 года Махачев завоевал титул чемпиона в легком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера».

Ранее UFC объявил дату и имя следующего соперника Махачева.