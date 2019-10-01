Цена нефти Brent упала ниже $59 за баррель

Цена на нефть марки Brent на Лондонской бирже опустилась ниже $59 за баррель

В ходе торгов стоимость декабрьского фьючерса опустилась до $58,98 за баррель.

В последний раз Brent опускалась ниже $59 за баррель 12 сентября 2019 года.

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