Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

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Президент России Владимир Путин подписал законы, освобождающие несколько категорий граждан от уплаты подоходного налога (НДФЛ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал правовой информации.

Согласно документам, НДФЛ не придется выплачивать студентам, аспирантам и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях при получении материальной помощи от образовательных учреждений.

Размер освобождаемой от обложения НДФЛ матпомощи ограничен четырьмя тысячами рублей в год.

Закон начнет действовать с 1 января 2020 года.

Ранее Володин и Матвиенко предлагали льготы по НДФЛ к ипотечным каникулами.