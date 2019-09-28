Эксперты рассказали, какой средний срок ипотечного кредита россиян
Эксперты рассказали, на какой срок в среднем россине берут ипотечный кредит. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что жители России берут ипотечный кредит в среднем на 17 лет. Уточняется, что в начале 2018 года средний срок кредита составлял 14 лет.
В качестве причины роста среднего срока ипотечного кредита у россиян эксперты назвали активность банков, которые стараются «продать» клиенту более дорогой объект недвижимости в рамках совместных программ с застройщиками.
Так средняя сумма выдаваемых кредитов за август составила 2,5 млн руб., что на 10% больше прошлогоднихпоказателей.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в целом по стране.