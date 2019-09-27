Глава Якутии намерен добиться строительства моста через Лену

Глава Якутии Айсен Николаев намерен добиться строительства моста через реку Лену, который позволит связать западные и восточные части России от Охотского моря до Иркутской области. Предполагается, что мост обеспечит Якутии (а это 20% территории страны) круглогодичным транспортным сообщением, которого до сих пор не существует.

«В перспективе мост позволит соединить широтные транспортные магистрали. Речь идет о Транссибирской и Байкало-Амурской – с одной стороны, и Северного морского пути – с другой, который призван стать перспективным международным транспортным коридором «Европа – Севморпуть – Тикси – Якутск – Благовещенск – Китай – АТР», — цитирует Николаева пресс-служба правительства республики.

По расчетам Минэкономразвития, экономический эффект от строительства моста превысит вложенные инвестиции более чем в 1,6 раза. Республикой уже разработаны предварительные транспортная и финансовая модели проекта строительства.

Некоторый прогресс в повышении транспортной доступности Якутии есть уже сейчас. Летом текущего года стартовала перевозка грузов и пассажиров со станции пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях).

«Пусковой комплекс Томмот-Якутск (Нижний Бестях) является ключевым звеном крупного транспортного узла - на стыке железной дороги, трех автодорог и водного сообщения, что позволит изменить схему завоза грузов для жизнеобеспечения республики с использованием доступного, круглогодичного, качественного и безопасного вида транспорта», - говорит Николаев.

Кроме того, в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года с общим финансированием 25 млрд рублей включена реконструкция 15 аэропортов Якутии.

В соответствии с майским указом президента России Владимира Путина с 2019 года в республике начата реализация регионального проекта «Дорожная сеть», что позволит привести в нормативное состояние 1100 км дорог.