Эксперт отреагировал на заявление Польши по газопроводу OPAL

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал заявление главы польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, связанное с отменой судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

По его словам, называя сложившуюся ситуацию «газовой трагедии», Польша пытается скрыть свое противодействие любым российским проектам и придать своим словам по Opal какую-то логичность. Однако по политическим причинам она следует американским интересам на европейском газовом рынке.

«Я думаю, что поляки пытаются как-то замаскировать свое противодействие любым российским проектам и придать своим словам хоть какую-то логичность», — заявил он.

Ранее в Польше положительно отозвались о решение суда ЕС по OPAL.