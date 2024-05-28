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Стало известно, что будет с урожаем черешни в РФ после заморозков

Минсельхоз: сбор черешни в РФ сохранится на уровне прошлого года

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Pexels

По данным министерства сельского хозяйства России, в текущем году ожидается сохранение объемов производства черешни на уровне более 20 тыс. тонн в организованном секторе, что практически соответствует показателю 2023 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ведомства.

Основные плантации черешни в стране сосредоточены в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на долю которых приходится свыше 98% общероссийского производства этой ягодной культуры. По информации властей ключевых регионов-производителей, таких как Краснодарский край, Крым, Кабардино-Балкария, Ставрополье, Чечня и Запорожская область, погодные условия 2024 года не оказали существенного влияния на урожай черешни.

В Минсельхозе отметили, что в некоторых областях Центрального федерального округа и Ростовской области были зафиксированы повреждения черешневых плантаций из-за возвратных заморозков в начале мая. Однако ввиду незначительной доли этих регионов в общем объеме производства, ущерб не повлияет на общий прогноз сбора черешни.

До этого глава ведомства Оксана Лут рассказала про возможные закупки яблок за рубежом.

Ранее Минсельхоз сообщил о введении режима ЧС федерального значения из-за заморозков.

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