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В Полтавской области Украины произошел взрыв

«Общественное»: в Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Взрыв зафиксировали в городе Полтава на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Полтавской территориальной общине слышали взрыв», — уточнили в сообщении.

В публикации обратили внимание, что в 19:18 в Полтавской области включились сирены ракетной опасности. Кроме того, в красную зону на карте тревог попали еще паять украинских регионов. Это Харьковская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Кировоградская и Днепропетровская области.

Сначала сигнал тревоги прозвучал под Харьковом — в 18.55. В течение получаса тревога распространилась на остальные области.

Накануне в Одессе произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в городе собирается дождь, очень низкая облачность мешает рассмотреть, «куда прилетело». По его словам, предположительно, взрыв зафиксирован в районе Пересыпи, то есть на территории морского порта.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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