Военнослужащие ВС РФ совместно с коллегами из Республики Чад провели операцию по освобождению военных Чада, которые были захвачены в плен исламскими боевиками. Об этом сообщило министерство обороны России.

Отмечается, что девять месяцев назад при разминировании аэропорта в районе Тибести боевики захватили в плен 21 военного ВС Чада. Пленные содержались в лагере террористов и подвергались пыткам.

23 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в добрых отношениях с африканской республикой Чад, однако нет данных о том, чтобы кто-то лично из администрации президента России Владимира Путина находился в республике.

Республика Чад — государство в Центральной Африке, в котором проживают около 17,5 млн человек. Страна граничит на юге с ЦАР, а на севере — с Ливией. До 1960 года Чад был французской колонией, а французский язык наряду с арабским до сих пор является государственным. При этом сейчас, по словам политологов, в стране сильны пророссийские настроения.

Ранее сообщалось, что Пентагон не ждет, что силы РФ займут место американских в Нигере.