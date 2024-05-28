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Российские военнослужащие освободили из лагеря террористов пленных военных Чада

Минобороны: ВС РФ освободили из лагеря террористов пленных военных Чада

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РИА «Новости»

Военнослужащие ВС РФ совместно с коллегами из Республики Чад провели операцию по освобождению военных Чада, которые были захвачены в плен исламскими боевиками. Об этом сообщило министерство обороны России.

Отмечается, что девять месяцев назад при разминировании аэропорта в районе Тибести боевики захватили в плен 21 военного ВС Чада. Пленные содержались в лагере террористов и подвергались пыткам.

23 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в добрых отношениях с африканской республикой Чад, однако нет данных о том, чтобы кто-то лично из администрации президента России Владимира Путина находился в республике.

Республика Чад — государство в Центральной Африке, в котором проживают около 17,5 млн человек. Страна граничит на юге с ЦАР, а на севере — с Ливией. До 1960 года Чад был французской колонией, а французский язык наряду с арабским до сих пор является государственным. При этом сейчас, по словам политологов, в стране сильны пророссийские настроения.

Ранее сообщалось, что Пентагон не ждет, что силы РФ займут место американских в Нигере.

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