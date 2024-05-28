Потребление брокколи потенциально снижает риск развития рака, выяснили ученые

Ученые из Испанской академии питания и диетологи в составе научного коллектива обнаружили, что увеличенное потребление брокколи может потенциально снижать риск развития рака благодаря антиоксидантам сульфорафану и мирозиназе в составе. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В ходе работы над новым исследованием ученые проанализировали несколько десятков ранее опубликованных научных статей на тему связи различных уровней потребления брокколи с вероятностью развития различных типов рака. Мета-анализ показал, что малая доля этого продукта в рационе коррелирует с более высокой распространенностью онкологических заболеваний. Ученые уточнили, что под редким подразумевается потребление от одного раза в неделю до до трех раз в месяц.

Регулярное употребление брокколи (несколько раз в неделю) было взаимосвязано с пониженной вероятностью развития рака. Однако вследствие отсутствия информации о механизмах такого положительного воздействия эти результаты имели ограниченную статистическую значимость.

Ученые предположили, что терапевтический эффект от употребления брокколи обусловлен наличием в составе этого продукта мощных антиоксидантов, таких как сульфорафан и мирозиназа. Антиоксиданты — это молекулы, которые защищают клетки организма от повреждений и предотвращают общее воспаление.

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