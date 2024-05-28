Неизвестные сломали зубы 79-летнему мужчине и отобрали у него часы Rolex

В пригороде Парижа жестоко избили 79-летнего мужчину ради бумажника и часов Rolex, сообщает Actu17.

Инцидент произошел 25 мая на подземной парковке жилого дома в Шарантон-ле-Пон, когда пожилой местный житель припарковал свой автомобиль. Он рассказал, что трое или четверо неизвестных распылили в его сторону слезоточивый газ и ударили по лицу. Удар был такой силы, что оно распухло. Пострадавшего доставили в больницу, где выяснилось, что у него сломано несколько зубов и повреждена шея. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Тем временем подозреваемые, добычей которых стали роскошные часы и кошелек, находятся в бегах. Полицейские уже осмотрели место происшествия и собираются изучить записи с камер видеонаблюдения, установленных в доме. Ведется расследование.

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