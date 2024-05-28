Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестные сломали зубы 79-летнему мужчине и отобрали у него часы Rolex

Во Франции грабители избили пенсионера и отобрали у него кошелек и часы Rolex

close
100%
Christophe Ena/AP

В пригороде Парижа жестоко избили 79-летнего мужчину ради бумажника и часов Rolex, сообщает Actu17.

Инцидент произошел 25 мая на подземной парковке жилого дома в Шарантон-ле-Пон, когда пожилой местный житель припарковал свой автомобиль. Он рассказал, что трое или четверо неизвестных распылили в его сторону слезоточивый газ и ударили по лицу. Удар был такой силы, что оно распухло. Пострадавшего доставили в больницу, где выяснилось, что у него сломано несколько зубов и повреждена шея. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Тем временем подозреваемые, добычей которых стали роскошные часы и кошелек, находятся в бегах. Полицейские уже осмотрели место происшествия и собираются изучить записи с камер видеонаблюдения, установленных в доме. Ведется расследование.

Ранее двое жителей Забайкалья помогли инвалиду и ограбили его.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами