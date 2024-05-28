В Чехии анонсировали передачу ВСУ десятков тысяч снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в начале лета получат десятки тысяч снарядов калибра 155 мм. Об этом заявил премьер Чехии Петр Фиала перед встречей лидеров стран Евросоюза (ЕС), трансляцию которой вел телеканал ČT24.

По его словам, транш осуществят в рамках чешской инициативы.

«Чехия и далее готова продолжать [действовать в реализации] инициативы по поставке боеприпасов [Украине]», — отметил Фиала.

Премьер Чехии обратил внимание, что 15 стран ЕС и НАТО уже внесли более €1,6 млрд на покупку боеприпасов для украинской армии в третьих странах. Фиала подчеркнул, что западные партнеры выполнят свое обещание, «очень скоро» укрепив оборону Украины. Он уточнил, что ВСУ могут ожидать первые поставки ракет совсем скоро, «уже в предстоящие дни».

В начале мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Чехии инициативу по закупке боеприпасов для ВСУ.

Ранее Шольц высмеял просьбы Украины о поставках ракет Taurus.