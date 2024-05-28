В Белгородской области отменили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

Отбой ракетной опасности был дан через 45 минут после объявления тревоги.

28 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями.

По информации ведомства, два вражеских дрона самолетного типа уничтожили в Белгородской области, а один — в Курской.

В этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали автомобили в Белгородской области.

25 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в регионе. По его информации, украинская армия применила беспилотники-камикадзе.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.