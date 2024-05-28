Премьер Грузии высказался о политике республики в отношении России

Тбилиси проводит прагматичную политику в отношении Москвы. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.

Он также сказал, что вместе с тем эта политика грузинского государства является «принципиальной».

26 мая Кобахидзе заявил, что Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Европейского союза.

В марте советник премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе говорил, что важно не допускать ошибок в отношениях Тбилиси и Москвы. По его словам, в случае просчетов «Грузия окажется в такой тьме, что никто ей не поможет».

В том же месяце Абашидзе заявил, что урегулирование отношений с Россией после прихода к власти в 2012 году партии «Грузинская мечта» способствует облегчению в процессе евроинтеграции Грузии. Он отметил, что снижение напряженности между Москвой и Тбилиси также успокоило ситуацию внутри республики и поспособствовало экономической стабилизации.

Ранее Кобахидзе обвинил президента Грузии в измене родине.