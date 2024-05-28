Большинство финнов выступили против мигрантов и за поддержку Украины

Свыше 50% граждан Финляндии выступили за тотальное ограничение въезда беженцам в свою страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией NATOpoll и опубликованного местной телерадиокомпанией Yle.

«52% считают, что стремящимся в Европу мигрантам можно отказать во въезде на границе», — говорится в материале.

Уточняется, что ограничение въезда поддерживает большинство даже в том случае, если это поставит под угрозу жизнь переселенцев.

Среди сторонников партии «Истинные финны» подобного мнения придерживаются 89% респондентов, указывается в публикации.

Как отмечается в статье, более половины опрошенных согласны с тем, что европейские страны должны отправить собственный военный контингент в поддержку Украины, даже если она будет проигрывать в конфликте с Россией.

Согласно информации ресурса, в опросе приняли участие избиратели и кандидаты в Европарламент от Финляндии.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал Европейский союз найти общее решение в связи с якобы потоком мигрантов из России, не имеющих необходимых документов.

Ранее Захарова ответила на обвинения ЕС в гибридной войне против Финляндии.