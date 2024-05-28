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Александр Петров назвал ключевую ошибку отцов в воспитании дочерей

Актер Александр Петров посоветовал отцам не прекращать общение с дочерьми

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Телеканал ТНТ

Актер Александр Петров в разговоре с «Пятым каналом» назвал главную ошибку отцов при воспитании дочерей.

«Часто папы упускают дочек и потом не общаются с ними годами. Потом эта дочь вырастает и уже не узнает папу. Она уже не понимает, папа ли это. Отец же, в свою очередь, тоже не понимает, как с дочерью разговаривать», — отметил Петров.

Он убежден, что именно в подростковом возрасте дочери сильнее всего нужен отец. Петров считает, что если в этот период родитель не поддерживает общение с дочкой, то в будущем девушка не решится открыться своему отцу, так как не будет ему доверять в полной степени.

15 сентября Александр Петров женился и выложил фото с регистрации брака с Викторией Антоновой. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

Ранее Азамат Мусагалиев рассказал, хочет ли еще детей.

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