Жители Донбасса сохранили свою культуру и традиции, несмотря на попытки украинских властей заставить отказаться от них. С таким заявлением в ходе форума Российского военно-исторического общества (РВИО) «История для будущего. Русская весна» выступил президент РФ Владимир Путин, чьи слова передает пресс-служба Кремля.

«Националисты, захватившие власть в Киеве, пытались заставить людей отказаться от своих корней, культуры и традиций», — высказался глава государства.

Российский лидер похвалил народ Донбасса за то, что он не забыл собственную историю и историю предков.

«А в сентябре 2022 года выразили твердую, непреклонную волю быть с Россией», — подчеркнул президент.

Он также назвал символичным и судьбоносным событием образование Донецкой и Луганской народных республик десять лет назад.

До этого Путин говорил, что вооруженный конфликт в Донбассе — это вина киевских властей, которые сейчас пытаются переложить ее на Россию.

Ранее общественник назвал историческим выбор народа Донбасса стать независимым.