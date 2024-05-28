Работу Керченской паромной переправы приостановили. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена», — отметил глава ведомства, не уточнив причину остановки.

По его словам, паромное сообщение через Керченский пролив поставили на паузу в 19:36. Буквально полчаса назад, в 19:07, на канале министра опубликовали сообщение, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

В начале мая Госавтоинспекция Краснодарского края предупредила о временной приостановке работы Керченской паромной переправы из-за неблагоприятных погодных условий.

В конце апреля перед Крымским мостом образовалась длинная очередь из 110 автомобилей.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении разрушить Крымский мост для изоляции Крыма.

Ранее гособвинение запросило семь лет колонии для полковника Росгвардии Волкова, который обвиняется в поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста.