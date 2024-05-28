«На сцену меня вывел Максим Фадеев»: Савичева о начале популярности

Певица Юлия Савичева в разговоре с «Пятым каналом» призналась, что почувствовала желание быть артисткой после помощи Максима Фадеева.

«Большое выступление… Я навсегда запомню четыре года, когда первый раз в жизни меня вывели на сцену. На сцену меня вывел Максим Фадеев. Это было в филармонии Курганской. Там огромная сцена, огромный зал. С этого момента я поняла, что хочу быть на сцене всегда», — пояснила Савичева.

По словам звезды, именно этот момент из детства стал для нее поворотным. В тот день Савичева осознала, что хочет связать свою жизнь с музыкой и стать певицей. Недавно она сыграла в мюзикле «Первая любовь», участие в постановке понравилось исполнительнице. Савичева добавила, что с радостью вновь приняла бы участие в чем-то подобном.

В сентябре 2023 года Юлия Савичева рассказала о разрыве творческих отношений с Максимом Фадеевым. Она напомнила, что после окончания контракта ей было запрещено исполнять песни, написанные в сотрудничестве с Фадеевым. При этом она уточнила, что спустя некоторое время Фадеев все-таки разрешил ей петь свои песни, а также поблагодарил Савичеву за то, что «не была тварью».

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